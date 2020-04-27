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Представлено акумулятор, за допомогою якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 03:23
от фонаря
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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Додано: Пон 25 тра, 2020 05:12
0mage0 написав:
Цікаво, як порахували 15 років служби для щойно винайденого акумулятора?
"...ресурс обох батарей: він становить 15 років служби і 1,2 млн кілометрів..."
по среднему пробегу среднего авто посчитали что 1,2 млн км. пробега (это фактический ресурс) хватит в среднем на 15 лет.
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