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Представлено акумулятор, за допомогою якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 03:23
от фонаря
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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Додано: Пон 25 тра, 2020 05:12
0mage0 написав:
Цікаво, як порахували 15 років служби для щойно винайденого акумулятора?
"...ресурс обох батарей: він становить 15 років служби і 1,2 млн кілометрів..."
по среднему пробегу среднего авто посчитали что 1,2 млн км. пробега (это фактический ресурс) хватит в среднем на 15 лет.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:07
Radon написав: 0mage0 написав:
як порахували 15 років служби
1. Одной из характеристик любой батарейки - число циклов заряд-разряд. Очевидно, что ничего революционно-нового тут китайцы не предложили, поэтому это количество уже известно по опыту эксплуатации других батарей (близких по конструкции).
2. Раз батарея обеспечивает бОльший пробег, по сравнению с другими, то заряжать её надо реже. Средне-суточный пробег тоже статистики вывели - отсюда и время эксплуатации посчитали.
Но наш потребитель будет заряжать как только появится такая возможность, независимо от того сколько он проехал. Весь заряд или только половину. Это мы уже наблюдали в 10-х годах со смартфонами.
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