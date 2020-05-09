Компанія Kia офіційно представила в Південній Кореї оновлений хетчбек Kia Picanto (там він продається під назвою Kia Morning). Незабаром ця новинка з'явиться і в інших країнах.
Дивися повний текст У Кореї показали оновлений Kia Picanto (фото).
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Додано: Нед 24 тра, 2020 15:16
У Кореї показали оновлений Kia Picanto (фото)
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Дивися повний текст У Кореї показали оновлений Kia Picanto (фото).
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