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У Кореї показали оновлений
Kia Picanto (фото)

У Кореї показали оновлений Kia Picanto (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:16

У Кореї показали оновлений Kia Picanto (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Kia офіційно представила в Південній Кореї оновлений хетчбек Kia Picanto (там він продається під назвою Kia Morning). Незабаром ця новинка з'явиться і в інших країнах.

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