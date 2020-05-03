Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 може коштувати світовій економіці $ 82 трлн.
Дивися повний текст Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років через пандемію коронавірусу - експерти.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:31
Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років...
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Дивися повний текст Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років через пандемію коронавірусу - експерти.
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