RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світова економіка може
втратити $82 трлн за 5 років...

Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:31

Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 може коштувати світовій економіці $ 82 трлн.

Дивися повний текст Світова економіка може втратити $82 трлн за 5 років через пандемію коронавірусу - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88383
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд
R2 » Нед 24 тра, 2020 00:57
2 475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 11:36
Shram
Розмитнення "єврономерів" може подешевшати (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 03 тра, 2020 12:29
15 2040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 22:38
igorberdnik1980
Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений... 1, 2
R2 » П'ят 15 тра, 2020 10:31
13 814
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 01:31
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25035)
24.05.2020 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.