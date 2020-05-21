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Що знають українці про гарантії повернення банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 03:30
Пропонуємо до обговорення:
Населення стало менш обізнаними про систему гарантування вкладів.
Дивися повний текст Що знають українці про гарантії повернення банківських вкладів (інфографіка)
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Додано: Пон 25 тра, 2020 03:30
Как знающих может стать меньше? Их два года отстреливали что ли?
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