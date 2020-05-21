Населення стало менш обізнаними про систему гарантування вкладів.
Дивися повний текст Що знають українці про гарантії повернення банківських вкладів (інфографіка).
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Додано: Пон 25 тра, 2020 03:30
Що знають українці про гарантії повернення банківських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що знають українці про гарантії повернення банківських вкладів (інфографіка).
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:05
Не отстреливали, просто тем, кто перестал вкладывать деньги в банки, стало безразлично, какие там условия. Тенденция говорит об оттоке вкладчиков из банков.
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