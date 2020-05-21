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Що знають українці про гарантії
повернення банківських...

Що знають українці про гарантії повернення банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:30

Що знають українці про гарантії повернення банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Населення стало менш обізнаними про систему гарантування вкладів.

Дивися повний текст Що знають українці про гарантії повернення банківських вкладів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 03:30

Как знающих может стать меньше? Их два года отстреливали что ли?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:05

Не отстреливали, просто тем, кто перестал вкладывать деньги в банки, стало безразлично, какие там условия. Тенденция говорит об оттоке вкладчиков из банков.
Honey
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36

Honey, спрашивали же не про банки, а про ФГФЛ. В нём ничего не менялось. Куда делись люди, которые про его гарантии знали?
moveton
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