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Промвиробництво обвалилося
за другий місяць карантину

Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 07:34

Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину.
R2
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прямо всё из-за карантина....
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