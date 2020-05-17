Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 07:34
Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26
Удивительно, но промпроизводстве обваливается с прошлого лета!
И эта фраза ВСЕГО 7.7% СНИЖЕНИЯ, не добавляет оптимизма.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:33
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Востаннє редагувалось Taras Rudko в Пон 25 тра, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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