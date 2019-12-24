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Тільки у 60% українців за час
карантину не з'явилось...

Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:38

Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...

Пропонуємо до обговорення:
Майже у 6% українців з початку карантину з'явились великі борги.

Дивися повний текст Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось боргів (опитування).
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:45

Re: Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...

не 60% а 68%
не мають боргів – 59,7%; + 8,3% самі давали у борг;
о чем новость, типа до карантина ситуация была другая?
vitaliian
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