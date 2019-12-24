Майже у 6% українців з початку карантину з'явились великі борги.
Дивися повний текст Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось боргів (опитування).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 08:38
Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось боргів (опитування).
Додано: Пон 25 тра, 2020 08:45
Re: Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...
не 60% а 68%
не мають боргів – 59,7%; + 8,3% самі давали у борг;
о чем новость, типа до карантина ситуация была другая?
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:37
Тільки 8% дуже постраждали. Іншими словами, проблеми в Україні явно не через пандемію і карантин.
|