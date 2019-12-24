Українці впевнено віддають перевагу безготівковим операціям із використанням платіжних карток.
Дивися повний текст Українці стали частіше розраховуватись картками - НБУ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:39
Українці стали частіше розраховуватись картками - НБУ
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Дивися повний текст Українці стали частіше розраховуватись картками - НБУ.
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