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Нова Зеландія хоче перейти
на 4-денний робочий тиждень

Нова Зеландія хоче перейти на 4-денний робочий тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:49

Нова Зеландія хоче перейти на 4-денний робочий тиждень

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн запропонувала скоротити робочий тиждень до 4 днів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:49

Для того чтобы одни гуляли, другие должны ишачить как папа Карло.
p_a_l
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