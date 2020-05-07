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Нова Зеландія хоче перейти на 4-денний робочий тиждень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн запропонувала скоротити робочий тиждень до 4 днів.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 09:49
Для того чтобы одни гуляли, другие должны ишачить как папа Карло.
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