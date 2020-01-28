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У Франції за телефонні розмови під час руху забиратимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Французьких водіїв за використання мобільного телефону під час руху не лише штрафуватимуть, а й позбавлятимуть прав на 72 години, а в окремих випадках терміном від 6 місяців до року.
Дивися повний текст У Франції за телефонні розмови під час руху забиратимуть водійські права
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:54
хай переїжджають в Україну. Тут кожен 2-3 вишиває з трубкою коло вуха.
поліції пофіг.
а оформити простіше простого - став на перехресті і знімай відео.
але авакянцям не до того.
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omb