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Зеленський пообіцяв регіонам нову кредитну програму для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Обласні державні адміністрації отримають можливість залучати додаткове фінансування під місцеві гарантії для проведення ремонтів та будівництва доріг місцевого значення.
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв регіонам нову кредитну програму для ремонту доріг
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Додано: Пон 25 тра, 2020 11:17
Ничиго не получится , коррупционеры не могут ремонтировать дороги Селюкам нужно переседать на внедорожники
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