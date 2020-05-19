Відтепер Контакт-центр Державної податкової служби України має чат в «ЗІР» і в месенджерах – viber та telegram.
Дивися повний текст До ДПС тепер можна звернутися через чат і месенджери.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:05
До ДПС тепер можна звернутися через чат і месенджери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До ДПС тепер можна звернутися через чат і месенджери.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:06
Толку то? Через емейл уже больше года можна, обращался - не отвечают.
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