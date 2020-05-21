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Коболєв прокоментував перехід українців до вільного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для до вільного ринку газу для населення.
Дивися повний текст Коболєв прокоментував перехід українців до вільного ринку газу
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R2
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:32
2,3 грн за кубометр --- а цена на горячую воду что то как и при цене газа за 6+ грн/куб осталась.
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Джон
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36
Это сейчас а завтра какие будут цены ?
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moldashavanin
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:48
moldashavanin написав:
Это сейчас а завтра какие будут цены ?
а завтра? А "завтра" к зиме то есть вилка... если эпидемия коронввируса опять вспыхнет с новой силой то цена останется на этом уровне, если придумают и запустят вакцину и откроют гранцы и сообщение + холодная зима то цена попрет вверх однозначно.
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Джон
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