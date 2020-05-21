Сьогодні, 25 травня уряд дозволив роботу метрополітену.
Дивися повний текст Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила (інфографіка).
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41
Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила...
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Дивися повний текст Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила (інфографіка).
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