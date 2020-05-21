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Сьогодні в Києві відновило
роботу метро: нові правила...

Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41

Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 25 травня уряд дозволив роботу метрополітену.

Дивися повний текст Сьогодні в Києві відновило роботу метро: нові правила (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41

ничего не изменилось. только людей нет)
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