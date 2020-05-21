Це буде такий собі пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина.
Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13
"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13
Якщо довіри до гривні нуль, то до накопичувальної пенсійної системи тверде мінус п'ять. Ви головне курс туди-сюди розхитуйте активніше і всі побіжать страхуватися -- тільки не в Україні.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:21
Наша пісня гарна нова. Скоро за комерційні фонди заговорить. 4% за років 5 і можна звалювати.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|