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"Пенсійний депозит": Шмигаль
розповів про концепцію...

"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13

"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...

Пропонуємо до обговорення:
Це буде такий собі пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина.

Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13

Якщо довіри до гривні нуль, то до накопичувальної пенсійної системи тверде мінус п'ять. Ви головне курс туди-сюди розхитуйте активніше і всі побіжать страхуватися -- тільки не в Україні.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:21

Наша пісня гарна нова. Скоро за комерційні фонди заговорить. 4% за років 5 і можна звалювати.
askoldlavskiy
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