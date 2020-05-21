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"Пенсійний депозит": Шмигаль
розповів про концепцію...

"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13

"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...

Пропонуємо до обговорення:
Це буде такий собі пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина.

Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13

Якщо довіри до гривні нуль, то до накопичувальної пенсійної системи тверде мінус п'ять. Ви головне курс туди-сюди розхитуйте активніше і всі побіжать страхуватися -- тільки не в Україні.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:21

Наша пісня гарна нова. Скоро за комерційні фонди заговорить. 4% за років 5 і можна звалювати.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:12

Эту лажу уже съели в 92.
На мякине старых - не проведёшь.

В Украине любая "концепция", звучит, как:
- Ещё круче грабить будут.
Теперь на новое администрирование.
- А там, ну, что ж... - хотели как лучше, а получилось как всегда.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:34

юристы, как отказаться от "пенсии на когда то там".... ? Ну не хочу я никому ничего перечислять, Ну не желаю я пенсии.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:38

Во сколько раз обесценится гривна пока вы выйдете на пенсию? В 2008 году курс гривны к доллару был 5.0, сегодня 27. Какой смысл накапливать деньги в пенсионном фонде, если вы можете купить доллары и зашить в матрас до пенсии?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:55

Re:

  eduard_k написав:если вы можете купить доллары и зашить в матрас до пенсии?
если начисления будут не в гривне а например металлические счета.. то может и есть смысл.. а так лохотрон.
Откиньте от 2020 -35 лет (стаж)= 1985 год... Теперь если бы лохотрон начался в 1985 году такие вот "депозитные пенсы" сколько бы сейчас имели? При зарплате в совке 200-300 рублей из которых 4% шло бы на лохотрон то есть 8 рублей в год))).. Смешно? А тогда это были деньги а сейчас ничто...а вот если бы с тех времен покупали бы по 0,5 гр золота/месяц то имели бы сейчас 0,5*12=6гр*35лет = 210 грамм слиточок .. не много но тем не менее.. 300 000 ии около 2500 грн в месяц с депозита под 10% годовых.. то есть по сути ту же самую пенсию что и имеют сейчас большинство..
Джон
 
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