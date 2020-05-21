"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...

Додано: Пон 25 тра, 2020 17:55

eduard_k написав: если вы можете купить доллары и зашить в матрас до пенсии? если вы можете купить доллары и зашить в матрас до пенсии?

если начисления будут не в гривне а например металлические счета.. то может и есть смысл.. а так лохотрон.Откиньте от 2020 -35 лет (стаж)= 1985 год... Теперь если бы лохотрон начался в 1985 году такие вот "депозитные пенсы" сколько бы сейчас имели? При зарплате в совке 200-300 рублей из которых 4% шло бы на лохотрон то есть 8 рублей в год))).. Смешно? А тогда это были деньги а сейчас ничто...а вот если бы с тех времен покупали бы по 0,5 гр золота/месяц то имели бы сейчас 0,5*12=6гр*35лет = 210 грамм слиточок .. не много но тем не менее.. 300 000 ии около 2500 грн в месяц с депозита под 10% годовых.. то есть по сути ту же самую пенсию что и имеют сейчас большинство..