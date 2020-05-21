Це буде такий собі пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина.
Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13
"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Пенсійний депозит\": Шмигаль розповів про концепцію накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:13
Якщо довіри до гривні нуль, то до накопичувальної пенсійної системи тверде мінус п'ять. Ви головне курс туди-сюди розхитуйте активніше і всі побіжать страхуватися -- тільки не в Україні.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:21
Наша пісня гарна нова. Скоро за комерційні фонди заговорить. 4% за років 5 і можна звалювати.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:34
юристы, как отказаться от "пенсии на когда то там".... ? Ну не хочу я никому ничего перечислять, Ну не желаю я пенсии.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:38
Во сколько раз обесценится гривна пока вы выйдете на пенсию? В 2008 году курс гривны к доллару был 5.0, сегодня 27. Какой смысл накапливать деньги в пенсионном фонде, если вы можете купить доллары и зашить в матрас до пенсии?
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:55
Re:
если начисления будут не в гривне а например металлические счета.. то может и есть смысл.. а так лохотрон.
Откиньте от 2020 -35 лет (стаж)= 1985 год... Теперь если бы лохотрон начался в 1985 году такие вот "депозитные пенсы" сколько бы сейчас имели? При зарплате в совке 200-300 рублей из которых 4% шло бы на лохотрон то есть 8 рублей в год))).. Смешно? А тогда это были деньги а сейчас ничто...а вот если бы с тех времен покупали бы по 0,5 гр золота/месяц то имели бы сейчас 0,5*12=6гр*35лет = 210 грамм слиточок .. не много но тем не менее.. 300 000 ии около 2500 грн в месяц с депозита под 10% годовых.. то есть по сути ту же самую пенсию что и имеют сейчас большинство..
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:30
Я помню, продав 7 доларов, можно было миллион получить...
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:01
Джон в золоте - маловероятно, вы же знаете у нас национальная валюта гривна.
Доверять свои деньги государству глупо, оно бестолковое, неповоротливое и корумпированное сверху до низу.
Мы должны содержать тех людей, что уже вышли на пенсию, но люди, которые только начинают работать, должны думать о своей пенсии сами. Я бы вообще отменил взносы в ПФУ на определенных условиях, это существенно снизило бы нагрузку на бинес и позволило бы платить зарплаты больше. А будет ли целовек покупать баксы или сразу потратит - его дело.
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:42
Сначала гривну нужно сделать твердой валютой, а лучше вообще перейти на Евро, а потом вводить какие-то накопления.
Если Гривна падает в 3 раза за 2 года то дешевле не накапливать вообще.
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