RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Пенсійний депозит": Шмигаль
розповів про концепцію...

"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:19

Не державна це функція, займатися благодійністю, утримуючи непрацездатне населення. Держава повинна виховувати у пересічних почуття гуманізму і самопожертви то цих меж, щоб пересічні з почуттям насолоди і гордості від виконаного обов'язку віддавали свої сімейні кревні на забезпечення непрацездатних і пригноблених собіподібних.
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 25.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:29

awant
Вы называете "займатися благодійністю" отчисление и отбор в неизвестном направлении чесно заработанного гражданами Украины?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 878
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, у чому полягають проблеми з...
R2 » П'ят 22 тра, 2020 15:10
2 471
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 19:07
ivavictory2107
Шмигаль запропонував скасувати контроль забудови до... 1, 2
R2 » Чет 21 тра, 2020 12:07
14 926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 14:38
shapo
У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного...
R2 » П'ят 22 тра, 2020 09:27
1 140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 09:27
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19019)
26.05.2020 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.