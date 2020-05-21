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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:19
Не державна це функція, займатися благодійністю, утримуючи непрацездатне населення. Держава повинна виховувати у пересічних почуття гуманізму і самопожертви то цих меж, щоб пересічні з почуттям насолоди і гордості від виконаного обов'язку віддавали свої сімейні кревні на забезпечення непрацездатних і пригноблених собіподібних.
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:29
awant
Вы называете "займатися благодійністю" отчисление и отбор в неизвестном направлении чесно заработанного гражданами Украины?
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