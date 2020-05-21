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"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:35
fokstrot2 написав:
Хорошие у него зарплаты для расчета.
Что бы получить 1 млн. сбережений надо получать 40 лет каждый месяц 52.083,33 (грязными). У кого такие зарплаты?
Ну и такие зарплаты вполне реальны, кроме того, при правильном подходе сбережения должны прирастать, чуть быстрее инфляции, за такой длительный период это дает хороший эффект. При реальном приросте (выше уровня инфляции) в 5% годовых за 30 лет 1 млн наберется из ЗП всего в 30 000 грязными, например
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:54
Всем хороши накопления ... если бы не инфляция и .... коммерческие фонды!!!! почитайте устав ПФ на сайте рады ))))))), Очень удивитесь))))). Я своим глазам не поверила.
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