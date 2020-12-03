"Пенсійний депозит": Шмигаль розповів про концепцію...
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fokstrot2 написав:Хорошие у него зарплаты для расчета. Что бы получить 1 млн. сбережений надо получать 40 лет каждый месяц 52.083,33 (грязными). У кого такие зарплаты?
Ну и такие зарплаты вполне реальны, кроме того, при правильном подходе сбережения должны прирастать, чуть быстрее инфляции, за такой длительный период это дает хороший эффект. При реальном приросте (выше уровня инфляции) в 5% годовых за 30 лет 1 млн наберется из ЗП всего в 30 000 грязными, например
«Заморозка» накопительной части пенсии, которая была введена в России в 2014 году и декларировалась как временная, антикризисная мера, а затем ежегодно продлевалась, окончательно перешла в разряд бессрочных. Во вторник президент подписал закон об очередном продлении моратория на использование накоплений до 2023 года.
Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), будет уходить на текущие выплаты действующим пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось изначально, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.