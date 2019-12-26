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Одеський стадіон «Чорноморець»
продали з 17-ї спроби....

Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби....
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:44

Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби....

Пропонуємо до обговорення:
Відбувся аукціон з продажу стадіону «Чорноморець». Його продали з 17-ї спроби за 193 млн грн.

Дивися повний текст Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби. Ціна впала на мільярд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:44

А дело хоть на Леонида Климова завели? Генпрокуратура, ау!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:52

Re: Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби....

А вообще классная схема, берешь 8 млрд. грн у НБУ (по курсу 8 грн/долл) в 14 году, переводишь на Кипр, банкротишся, в 2020 году выкупаешь назад за 0,2 млрд. гривен (по курсу 27 грн/долл). PROFIT (остаток на Кипре 26,8 млрд. гривен) + еще стадион в Одессе.
BIGor
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