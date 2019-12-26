Відбувся аукціон з продажу стадіону «Чорноморець». Його продали з 17-ї спроби за 193 млн грн.
Дивися повний текст Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби. Ціна впала на мільярд.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:44
Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби. Ціна впала на мільярд.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:52
Re: Одеський стадіон «Чорноморець» продали з 17-ї спроби....
А вообще классная схема, берешь 8 млрд. грн у НБУ (по курсу 8 грн/долл) в 14 году, переводишь на Кипр, банкротишся, в 2020 году выкупаешь назад за 0,2 млрд. гривен (по курсу 27 грн/долл). PROFIT (остаток на Кипре 26,8 млрд. гривен) + еще стадион в Одессе.
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