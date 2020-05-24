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IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.
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