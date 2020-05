Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Дивися повний текст Пропонуємо до обговорення:Дивися повний текст IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні



молодцы. уже первые 33 заказа оформлены - нужно пацанам пару недель, чтобы с такой массой разгрестись. стыдоба молодцы. уже первые 33 заказа оформлены - нужно пацанам пару недель, чтобы с такой массой разгрестись. стыдоба

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California