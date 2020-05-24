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IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:03
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.
Дивися повний текст IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні
.
молодцы. уже первые 33 заказа оформлены - нужно пацанам пару недель, чтобы с такой массой разгрестись. стыдоба
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:11
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