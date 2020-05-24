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IKEA призупинила роботу
інтернет-магазину в Україні

IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:53

IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, прийняла рішення тимчасово обмежити можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Дивися повний текст IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні.


молодцы. уже первые 33 заказа оформлены - нужно пацанам пару недель, чтобы с такой массой разгрестись. стыдоба
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как-то многовато...откуда инфа?
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:38

т.к. этот магазин тесно связан с производством в Европе, и естественно это сроки расчетов с собственными партнерами европейскими, и компания европейская в которой на первом месте предсказуемость рынка и стабильность, чего в Украине маловероятно в течении 2-3 месяцев, ИКЕА опасается резких скачков с гривной....стабилизируется курс на 29,5 к августу....ИКЕА вернется на рынок
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:35

Re: IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

Ммм...
На сайте Икеи написана немного другая информация:
"ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву. "

Так же, не доставить товары Икея не может, так как там предоплата платежной картой.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 01:51

надо было час потратить на выбор товаров на сайте, что бы потом при оформлении заказа узнать что они временно не работают. д***** пля. Закройте сайт и не тратьте время людей.
s_kulik
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:40

В IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам
https://strana.ua/news/269448-stalo-izv ... jtsam.html
Kudrjavuy
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