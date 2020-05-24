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IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:54
почему-то не было светлодиодных ламп Е27 Е14 в каталоге не нашел .... у них хорошие лампы под своим брендом ... хотел купить но нету
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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yama
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