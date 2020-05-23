Наступного року у столиці планують реконструювати Хрещатик, востаннє масштабна реконструкція якого відбувалася у 1998 році.
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05
По сравнению с другими районами города, Крещатик в преотличном состоянии. Пусть лучше Жуляны реконструирует
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:12
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
как же он достал своими халтурными ремонтами.
по городу невозможно нормально проехать всё время правления этого при***.
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