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Кличко анонсував
реконструкцію Хрещатика

Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54

Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року у столиці планують реконструювати Хрещатик, востаннє масштабна реконструкція якого відбувалася у 1998 році.

Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54

хорошо это или плохо? что так долго не реконструировали..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05

По сравнению с другими районами города, Крещатик в преотличном состоянии. Пусть лучше Жуляны реконструирует
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:12

Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

как же он достал своими халтурными ремонтами.
по городу невозможно нормально проехать всё время правления этого при***.
unicdima
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