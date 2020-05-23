Наступного року у столиці планують реконструювати Хрещатик, востаннє масштабна реконструкція якого відбувалася у 1998 році.
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05
По сравнению с другими районами города, Крещатик в преотличном состоянии. Пусть лучше Жуляны реконструирует
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:12
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
как же он достал своими халтурными ремонтами.
по городу невозможно нормально проехать всё время правления этого при***.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Я вообще не понимаю зачем?! В Киеве куча других приоритетных задач, 3 года не могут окружную до Богатырской закончить. Мост Подольско-Воскресенский уже 20 лет строят. Нет, нужно срочно реконструкцію Хрещатика, и без того в нормальном состоянии.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:40
Уберите его ради Бога. Миллиард на шулявский мост он уже потратил. Может хватит?
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:48
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Шулявку так и не доделали, развязка там стала еще хуже.
Патона сузили на две полосы и никаких работ вообще не ведется, в результате Дружбы с утра до вечера стоит.
Бандеры второй год колупают, с Троещины на Правый ни выехать ни заехать, теперь и на Оболонь с центра заехать невозможно.
Мост на скоростном второй год ремонтируют, на Борщаговку надо объезжать через Победы или Отрадный и они тупо стоят до 9-10 вечера.
Мостик на Богатырскую второй год ремонтируют.
Куда ни глянь везде опа из-за его халтур.
А закроют еще и Крещатик и центр станет мертво.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:15
Нахіба?! Хрещатик капітально ремонтували після майдану, та здається вже й не раз...
Що, більш нема куди гроші витрачати, все настільки чудово у нас в місті?!
Сподіваюсь що на місцевих виборах всю ту шайку на чолі з боксером виженуть на мороз...
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:25
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Господа советчики и нахибасты, вы что сегодняшние? м2 на Хрещатике "отремонтировать" стоит в 2-3 раза дороже чем пилить какие-то жуляны . Мосты попилены давно, акты- закрыты, какие претензии.... Взрослые люди, а советуете и возмущаетесь, как бабки на лавочке...Детский сад...
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