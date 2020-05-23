Наступного року у столиці планують реконструювати Хрещатик, востаннє масштабна реконструкція якого відбувалася у 1998 році.
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05
По сравнению с другими районами города, Крещатик в преотличном состоянии. Пусть лучше Жуляны реконструирует
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
Я вообще не понимаю зачем?! В Киеве куча других приоритетных задач, 3 года не могут окружную до Богатырской закончить. Мост Подольско-Воскресенский уже 20 лет строят. Нет, нужно срочно реконструкцію Хрещатика, и без того в нормальном состоянии.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:15
Нахіба?! Хрещатик капітально ремонтували після майдану, та здається вже й не раз...
Що, більш нема куди гроші витрачати, все настільки чудово у нас в місті?!
Сподіваюсь що на місцевих виборах всю ту шайку на чолі з боксером виженуть на мороз...
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:57
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:32
а ещё можно реконструировать стеклянный мост. Вроде ж пора уже.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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