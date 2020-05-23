Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

Додано: Пон 25 тра, 2020 22:32

а ещё можно реконструировать стеклянный мост. Вроде ж пора уже.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.