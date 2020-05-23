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Кличко анонсував
реконструкцію Хрещатика

Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54

Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року у столиці планують реконструювати Хрещатик, востаннє масштабна реконструкція якого відбувалася у 1998 році.

Дивися повний текст Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:54

хорошо это или плохо? что так долго не реконструировали..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:05

По сравнению с другими районами города, Крещатик в преотличном состоянии. Пусть лучше Жуляны реконструирует
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35

Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

Я вообще не понимаю зачем?! В Киеве куча других приоритетных задач, 3 года не могут окружную до Богатырской закончить. Мост Подольско-Воскресенский уже 20 лет строят. Нет, нужно срочно реконструкцію Хрещатика, и без того в нормальном состоянии.
111111111
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:15

Нахіба?! Хрещатик капітально ремонтували після майдану, та здається вже й не раз...
Що, більш нема куди гроші витрачати, все настільки чудово у нас в місті?!
Сподіваюсь що на місцевих виборах всю ту шайку на чолі з боксером виженуть на мороз...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:57

  111111111 написав:Я вообще не понимаю зачем?

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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:32

а ещё можно реконструировать стеклянный мост. Вроде ж пора уже.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:44

Шулявский мост нужно доделать нормально
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:48

шо, опять?
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:10

Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика

Хто би міг подумати? Видно Кличко навчився передбаченню і вирішив запобігти Новому Майдану "Ні! москальським прихвостням !!!"
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