|
|
Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:19
Все намного проще - под Крещатиком еще нет торгового центра.
-
Honey
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.04.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:19
мозг тебе нужно реконструировать!!!! что бы защитить от попадания реагентов
-
mapamapa
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 06.08.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:26
Ремонтувати те, що і так нормальне. Це такий тренд по розпилу бабла від Кличка...
А ще туди побудова мосту з Володимирської гіркі (ще один на підході від парку Слави).
-
slava112
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 20.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор