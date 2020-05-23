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Кличко анонсував
реконструкцію Хрещатика

Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:19

Все намного проще - под Крещатиком еще нет торгового центра.
Honey
 
Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:19

мозг тебе нужно реконструировать!!!! что бы защитить от попадания реагентов
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:26

Ремонтувати те, що і так нормальне. Це такий тренд по розпилу бабла від Кличка...
А ще туди побудова мосту з Володимирської гіркі (ще один на підході від парку Слави).
slava112
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