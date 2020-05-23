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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:19
мозг тебе нужно реконструировать!!!! что бы защитить от попадания реагентов
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:26
Ремонтувати те, що і так нормальне. Це такий тренд по розпилу бабла від Кличка...
А ще туди побудова мосту з Володимирської гіркі (ще один на підході від парку Слави).
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:58
Re: Кличко анонсував реконструкцію Хрещатика
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