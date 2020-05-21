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У Києві викрили схему продажів
"антикоронавірусних...

У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:55

У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів "антикоронавірусних біодобавок" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень.

Дивися повний текст У Києві викрили схему продажів \"антикоронавірусних біодобавок\": збитки на понад 80 млн гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:56

плати налоги - и продавай, шо хош
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16

Может ущерб простым людям?!
А "государство" подождали,заработало потом,типа,накрыли.....
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:04

СБУ наконец то нашло свое призвание :)
Igorten
 
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