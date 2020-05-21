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У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:55
Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів "антикоронавірусних біодобавок" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень.
Дивися повний текст У Києві викрили схему продажів \"антикоронавірусних біодобавок\": збитки на понад 80 млн гривень (фото)
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R2
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:56
плати налоги - и продавай, шо хош
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sal
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Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16
Может ущерб простым людям?!
А "государство" подождали,заработало потом,типа,накрыли.....
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saweliy722
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:04
СБУ наконец то нашло свое призвание :)
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Igorten
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:24
А СБУ не хочет раскрыть свои схемы покровительства выгодных исполнителей-убийц и наркопритонов?
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hazanovich_alexey
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