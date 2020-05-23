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Допомога бізнесу: ПриватБанк
зрізає кредитні ставки на...

Допомога бізнесу: ПриватБанк зрізає кредитні ставки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:10

Допомога бізнесу: ПриватБанк зрізає кредитні ставки на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдетсья в повідомленні банку.

Дивися повний текст Допомога бізнесу: ПриватБанк зрізає кредитні ставки на чверть.
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