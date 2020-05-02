Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...

Додано: Пон 25 тра, 2020 18:32

У многих застройщиков полно неликвидного жилья, которое на открытом рынке не сильно пользуется спросом.об этом. И они со всех сил будут лоббировать свое участие в этой программе, чтобы переселять жителей хрущевок, которые сейчас стоят на очень хороших участках земли.А есть застройщики, которые все свои квартиры умудряются продать еще до сдачи домов.И здесь вопрос - а заслуживают ли застройщики-неудачники участвовать вот в таких программах? Искаженная реальность получится.Думаю для запуска нужен будет годовой люфт. Чтобы построить часть квартир и уже строящихся ЖК, и переселить туда хрущевиков. Ну и естественно - часовые рамки на выселение. Чтобы это не затянулось.Пожилых жителей можно например переселять на Отрадный с приличным коэффициентом по квадратуре - там и парк, и медгородок, и трамваи во все части города.