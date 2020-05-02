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Законопроєкт про реконструкцію
будинків: куди і як...

Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:32

Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...

Пропонуємо до обговорення:
Під час проведення реконструкції мешканців будинку можуть як відселяти, так і залишати в своїх квартирах.

Дивися повний текст Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як будуть відселяти мешканців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:32

У многих застройщиков полно неликвидного жилья, которое на открытом рынке не сильно пользуется спросом. Статья об этом. И они со всех сил будут лоббировать свое участие в этой программе, чтобы переселять жителей хрущевок, которые сейчас стоят на очень хороших участках земли.
А есть застройщики, которые все свои квартиры умудряются продать еще до сдачи домов.
И здесь вопрос - а заслуживают ли застройщики-неудачники участвовать вот в таких программах? Искаженная реальность получится.
Думаю для запуска нужен будет годовой люфт. Чтобы построить часть квартир и уже строящихся ЖК, и переселить туда хрущевиков. Ну и естественно - часовые рамки на выселение. Чтобы это не затянулось.
Пожилых жителей можно например переселять на Отрадный с приличным коэффициентом по квадратуре - там и парк, и медгородок, и трамваи во все части города.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:46

И нелеквид, и недострои, и ладно если бы Киев. Вопрос ответственности не решен, а если не решен, то все эти потуги ни к чему хорошему не приведут. Одно сплошное напряжение в обществе, которое бог весь чем может обернуться в ситуации 2020_2021 годов, если не решить на законодательном уровне, ответственность застройщика, месная власть. Глупости, все это.
antae2019
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