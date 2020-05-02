Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...

Додано: Пон 25 тра, 2020 20:12

Ключевые пункты:

1. Само же понятие реконструкции может включать не только реконструкцию и модернизацию построек, но и их снос.

2.Если же дом будут сносить, жильцам перед этим обязательно должны выделить равноценные по площади квартиры или же денежные компенсации.

3. При этом смущает, что вечный камень преткновения – инженерные системы и социальные объекты – могут быть построены не за средства инвестора, а из местных бюджетов“, – поясняет эксперт.

4. Ветхий и аварийный жилфонд в Украине составляет 4,31 млн м2, или почти 80% от общего фонда.



Теперь как это будет выглядеть в жизни:

1. Мне выгодно, я заплатил смотрящему - дальше не мои проблемы.

2. На тебе сто гривень и ни в чём себе не отказывай!(где нибудь в лесах Житомерщины)

3. Ситуация с коммуникациями будет только усугубляться.

4. "Ветхий и аварийный жилфонд" - никого не интересует, дома с людьми как вались так и будут валиться.

- А потрошить по "реконструкцию" будут как раз самые "намоленные" районы.

- Потому, что это выгодно, как раз за счёт тех, кто своим проживанием создал там "Землю обетованную"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.