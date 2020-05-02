Під час проведення реконструкції мешканців будинку можуть як відселяти, так і залишати в своїх квартирах.
Дивися повний текст Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як будуть відселяти мешканців.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:32
Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроєкт про реконструкцію будинків: куди і як будуть відселяти мешканців.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:32
У многих застройщиков полно неликвидного жилья, которое на открытом рынке не сильно пользуется спросом.
А есть застройщики, которые все свои квартиры умудряются продать еще до сдачи домов.
И здесь вопрос - а заслуживают ли застройщики-неудачники участвовать вот в таких программах? Искаженная реальность получится.
Думаю для запуска нужен будет годовой люфт. Чтобы построить часть квартир и уже строящихся ЖК, и переселить туда хрущевиков. Ну и естественно - часовые рамки на выселение. Чтобы это не затянулось.
Пожилых жителей можно например переселять на Отрадный с приличным коэффициентом по квадратуре - там и парк, и медгородок, и трамваи во все части города.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:46
И нелеквид, и недострои, и ладно если бы Киев. Вопрос ответственности не решен, а если не решен, то все эти потуги ни к чему хорошему не приведут. Одно сплошное напряжение в обществе, которое бог весь чем может обернуться в ситуации 2020_2021 годов, если не решить на законодательном уровне, ответственность застройщика, месная власть. Глупости, все это.
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:12
Ключевые пункты:
1. Само же понятие реконструкции может включать не только реконструкцию и модернизацию построек, но и их снос.
2.Если же дом будут сносить, жильцам перед этим обязательно должны выделить равноценные по площади квартиры или же денежные компенсации.
3. При этом смущает, что вечный камень преткновения – инженерные системы и социальные объекты – могут быть построены не за средства инвестора, а из местных бюджетов“, – поясняет эксперт.
4. Ветхий и аварийный жилфонд в Украине составляет 4,31 млн м2, или почти 80% от общего фонда.
Теперь как это будет выглядеть в жизни:
1. Мне выгодно, я заплатил смотрящему - дальше не мои проблемы.
2. На тебе сто гривень и ни в чём себе не отказывай!(где нибудь в лесах Житомерщины)
3. Ситуация с коммуникациями будет только усугубляться.
4. "Ветхий и аварийный жилфонд" - никого не интересует, дома с людьми как вались так и будут валиться.
- А потрошить по "реконструкцию" будут как раз самые "намоленные" районы.
- Потому, что это выгодно, как раз за счёт тех, кто своим проживанием создал там "Землю обетованную"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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