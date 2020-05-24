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В Україні вирішили запровадити
авіаційний збір (інфографіка)

В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51

В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Перевізники повинні будуть платити за кожного свого пасажира і комерційний вантаж.

Дивися повний текст В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка).
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