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В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Перевізники повинні будуть платити за кожного свого пасажира і комерційний вантаж.
Дивися повний текст В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)
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