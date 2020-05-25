Перевізники повинні будуть платити за кожного свого пасажира і комерційний вантаж.
Дивися повний текст В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка).
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Додано: Пон 25 тра, 2020 18:51
В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка).
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:05
"Новость" и её трактовка ставит под сомнение написания её украинцем :
"Чи буде платити пасажир. Не буде, він буде автоматично включений в кінцеву вартість квитка."
- Конечно ведь за "билет" и багаж - платит ОН!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:16
Платит ли НДС конечный покупатель? Нет, не платит. НДС уже включен в стоимость товара - ставку и сумму можно посмотреть в чеке.!!!)))
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:24
"Будет ли платить пассажир? Не будет, он будет автоматически включен в конечную стоимость билета."
Вы там головой бьетесь об стены? Или с IQ выше 60 на работу принципиально не берете? Таких идиотских заяв давно не видел.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:54
Re: В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфограф
Обычная хайповая новость, основанная на неграмотности журналистов в авиаобласти и желании привлечь внимание для поднятия рейтинга.
Этот сбор взимался всегда (в билете он называется "такса UA") согласно Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2018 року № 1101)
Просто некоторые авиакомпании потом через суд его опротестовывали и не платили. А теперь хотят это сделать законом, что бы было нереально оспорить и не платить некоторым.
Никакого отношение к изменению стоимости для пассажира это не имеет. Просто пытаются закрыть "лазейку"
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:14
Вы правы - ещё и НДС с этой суммы взыщут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:33
НДС с цены (в которую включен сбор) на международных перелетах не взимается!
. А вот на внутренних перелетах - да. Но это как было, так и осталось. Вот если примут закон и освободят от НДС внутренние перелеты - это действительно может повлиять на конечную цену. Но значительно больше на нее влияет неадекватная цена авиатоплива в Украине
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