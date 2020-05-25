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В Україні розробляють сервіс
для цифрової передачі...

В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:54

В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі...

Пропонуємо до обговорення:
В майбутньому планується повний перехід на цифрову передачу документів

Дивися повний текст В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі документів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:55

Согласно недавнего обновленного закона о фин.монитоинге, в банках можно будет оформить любой продукт без визита в банк и без первичной идентификации. Вот и готовят возможность передачи документов онлайн.
KULANDALE
 
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