В майбутньому планується повний перехід на цифрову передачу документів
Дивися повний текст В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі документів.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:54
В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі документів.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:55
Согласно недавнего обновленного закона о фин.монитоинге, в банках можно будет оформить любой продукт без визита в банк и без первичной идентификации. Вот и готовят возможность передачи документов онлайн.
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