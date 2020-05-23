RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Слуги народу" розповіли,
коли Україна зможе обійтися...

У "Слуги народу" розповіли, коли Україна зможе обійтися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18

У "Слуги народу" розповіли, коли Україна зможе обійтися...

Пропонуємо до обговорення:
У перспективі трьох-чотирьох років Україна може відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонд.

Дивися повний текст У \"Слуги народу\" розповіли, коли Україна зможе обійтися без кредитів МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18

"По словам Гетманцева, “мы должны заменять дорогие кредиты дешевыми, короткие – длинными” ."
Странно, если глянуть раследования Плинского, то доход с таможни может покрыть дифицит бюджета. И кредиты не нужны будут.
Может нужно сначала схемы на западной закрыть?
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки втратила Україна через карантин
R2 » Нед 24 тра, 2020 11:51
7 851
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 11:02
askoldlavskiy
Киянам розповіли, кого не пустять в метро після...
R2 » Суб 23 тра, 2020 15:28
5 1123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 18:22
Rainbow
Україна може недоотримати від заробітчан $6 млрд
R2 » Нед 24 тра, 2020 00:57
2 549
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 тра, 2020 11:36
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86054)
25.05.2020 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.