У перспективі трьох-чотирьох років Україна може відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонд.
Дивися повний текст У \"Слуги народу\" розповіли, коли Україна зможе обійтися без кредитів МВФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18
У "Слуги народу" розповіли, коли Україна зможе обійтися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Слуги народу\" розповіли, коли Україна зможе обійтися без кредитів МВФ.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:18
"По словам Гетманцева, “мы должны заменять дорогие кредиты дешевыми, короткие – длинными” ."
Странно, если глянуть раследования Плинского, то доход с таможни может покрыть дифицит бюджета. И кредиты не нужны будут.
Может нужно сначала схемы на западной закрыть?
|